Caso Pozzolo: Borghi (Iv), Delmastro risponda anziché fuggire

- In una repubblica parlamentare, quando il governo viene interrogato da un senatore, si reca in parlamento e risponde anziché andare in procura e cercare la fuga nelle carte bollate. Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva, commentando il caso del colpo di pistola (con l'arma di proprietà del deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo) che a Rosazza, la notte di Capodanno, ha ferito Luca Campana, genero del suo caposcorta. "Abbiamo posto domande precise: risponda anziché fuggire o cercare di intimidire-inutilmente- chi fa il proprio mestiere costituzionale di opposizione parlamentare. La democrazia è fatta così", aggiunge. (Rin)