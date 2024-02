Agricoltori: Patuanelli (M5s), inutile puntare il dito sull'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova svolge un servizio volto a veicolare ai cittadini un’informazione professionale, attenta e completa sui temi che l’attualità propone" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari eForestali

18 ottobre 2021

- "Ricordo agli amici della Lega, ma anche a quelli di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, che la Politica agricola comune l'hanno votata. Sia in Parlamento europeo, sia nella sua attuazione in Italia attraverso l'intesa unanime in conferenza Stato regioni, alla cui presidenza vi è il leghista Fedriga". Lo scrive su Facebook il capogruppo M5s al senato Stefano Patuanelli, secondo cui è inutile continuare a puntare il dito contro l'Europa se a livello nazionale il Governo ha tagliato circa due miliardi al settore primario. "Inutile continuare a cercare un responsabile altrove se nel 2023 si sono registrati 11 mesi di calo consecutivo della produzione industriale. Se c'è da ricercare qualcuno per questo disastro, per la maggioranza non rimane che guardarsi allo specchio", aggiunge. (Rin)