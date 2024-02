Foibe: Adobi, inaugurato treno del ricordo perché non dobbiamo mai dimenticare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il significato del treno del ricordo, che viene inaugurato oggi a Trieste, è la quotidianità con la quale non dobbiamo mai dimenticare il sacrificio delle persone a cui è stata tolta la vita e alle loro famiglie. Lo ha detto il ministro dello Sporto Andrea Abodi alla stazione centrale di Trieste per inaugurare il "Treno del Ricordo 2024", il progetto promosso dal ministro in occasione del Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.(Rin)