Agricoltura: giornata internazionale legumi, Roma sostiene progetto Increase

- Cresce sempre di più il progetto europeo Increase di scienza diffusa tra i cittadini, ormai giunto al suo quarto round di coltivazione delle sementi antiche, rare o più comuni, di fagioli. E in occasione del 10 febbraio, Giornata internazionale dei legumi, si darà ufficialmente il via alla collaborazione con il Comune di Roma – diventato stakeholder - nel progetto che coinvolge ben 26 Paesi europei ed è coordinato dal professor Roberto Papa, ordinario di Genetica agraria presso l'Università Politecnica delle Marche. Si tratta di un progetto Europeo che alla quarta edizione vede, considerando solo alcuni partner Italiani, coinvolti Comuni come Roma e Appignano, Associazioni degli orti sociali come Ancescao di Parma, tantissime scuole, orti urbani e sociali (Roma binario 95 più gli altri), con l'obiettivo di sensibilizzare un sempre maggiore numero di realtà che possano dare un contributo concreto sia alla conservazione decentrata delle risorse genetiche agrarie, alla sostenibilità dell'agricoltura sia ad una più corretta e bilanciata alimentazione. (segue) (Com)