Agricoltura: giornata internazionale legumi, Roma sostiene progetto Increase (2)

- L'assessorato all'Ambiente, all'Agricoltura e al Ciclo dei rifiuti "è entusiasta di poter contribuire alla diffusione e alla realizzazione di un progetto che concilia efficacemente l'indagine e la ricerca scientifica con la cultura, l'educazione alimentare e la sostenibilità ambientale - dichiara l'assessore Alfonsi -. Questo progetto di scienza diffusa troverà una sua prima collocazione negli orti urbani comunali permettendo, in questo modo, di portare valore aggiunto agli orti stessi in virtù del loro valore sociale, comunitario e partecipativo. Roma diventa sempre più un laboratorio di sperimentazione per la difesa dell'ambiente, di un nuovo modello di agricoltura, di consapevolezza alimentare, crocevia di dibattiti e partecipazione condivisa di quanti contribuiscono e agiscono attivamente a promuovere esperienze che mettono al centro le persone e la sostenibilità", conclude Alfonsi. (segue) (Com)