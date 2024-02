Agricoltura: giornata internazionale legumi, Roma sostiene progetto Increase (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legumi "sono stati per secoli un alimento base nelle diete, contribuendo in modo significativo alla sicurezza alimentare globale - aggiunge il professor Roberto Papa -. La Giornata internazionale dei legumi serve a ricordarci il ruolo fondamentale che i legumi hanno svolto nel passato e rivestono nelle tradizioni agricole e alimentari dell'Europa e del bacino del Mediterraneo ma serve soprattutto a sottolineare la grande importanza che la coltivazione e il consumo di legumi hanno per il destino del nostro pianeta e di tutti noi. Per questo – continua Papa – è di grande importanza, avere avviato una stretta collaborazione tra noi e il Comune di Roma. Avviare la scienza dei cittadini di Increase - in una metropoli quale è la capitale significa dare un forte impulso all'opera di divulgazione che, come ricercatori, stiamo portando avanti da anni, ma che ha un senso soltanto se arriva ai cittadini e possa renderli protagonisti di un vero cambiamento delle pratiche agricole e delle abitudini alimentari", conclude il Prof. Papa. (Com)