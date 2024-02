Foibe: Tajani, Europa è nata per chiudere stagione dell’odio e delle guerre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa è nata per chiudere la stagione dell’odio e delle guerre. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in punto stampa al termine della cerimonia del Giorno del ricordo alla foiba di Basovizza, frazione di Trieste. “Oggi riusciamo a confrontarci e incontrarci con altri europei, i croati e gli sloveni. Si sono abbattute frontiere, odi e divisioni”, ha detto Tajani. “Purtroppo, abbiamo tante guerre ai confini dell’Europa. Quello che è successo qua deve servire da monito, che non si ricominci”, ha aggiunto il ministro. (Res)