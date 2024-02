Pakistan: elezioni, Australia e Ue accolgono con favore aumento elettrici ma deplorano restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Australia sostiene “un Pakistan democratico, stabile e prospero che mantenga i propri impegni nei confronti dei principi democratici, inclusi i diritti umani, la libertà dei media, la libertà di espressione e la libertà di associazione” e ritiene “deplorevole che la scelta del popolo pachistano sia stata limitata, poiché non tutti i partiti politici hanno potuto partecipare a queste elezioni”. Lo si legge in un comunicato del ministero degli Esteri australiano sulle elezioni tenutesi l’8 febbraio. Canberra accoglie con favore l’aumento del numero di donne registrate per votare e il fatto che milioni di pachistani si siano recati alle urne e porge le condoglianze per le perdite causate da attacchi terroristici prima e durante le elezioni. “In qualità di partner di lunga data, non vediamo l’ora di lavorare con il Pakistan verso una visione condivisa di una regione aperta, stabile, prospera e inclusiva”, è scritto nella conclusione della nota. (segue) (Res)