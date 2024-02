Pakistan: elezioni, Australia e Ue accolgono con favore aumento elettrici ma deplorano restrizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l’Unione europea, con una dichiarazione dell’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha preso atto della conclusione delle votazioni, dopo diversi mesi di rinvii e incertezza, e in una situazione tesa sul piano della sicurezza, accogliendo con favore l’aumento delle elettrici. Tuttavia, l’Ue ha evidenziato le “barriere sistemiche ancora incontrate dalle donne e dalle persone appartenenti a minoranze” e ha deplorato la “mancanza di condizioni di parità dovuta all’impossibilità di alcuni attori politici di partecipare alle elezioni, alle restrizioni alla libertà di riunione, alla libertà di espressione sia online che offline, alle restrizioni dell’accesso a internet”. Inoltre, la dichiarazione si sofferma sulle “accuse di gravi interferenze nel processo elettorale, tra cui gli arresti di attivisti politici” e invita le autorità competenti a “garantire un’indagine tempestiva e completa su tutte le irregolarità elettorali segnalate e ad attuare le raccomandazioni del prossimo rapporto della missione di esperti elettorali dell’Ue”. Agli attori politici pachistani vieni chiesto di “impegnarsi in un dialogo pacifico e inclusivo mirato alla formazione di un governo stabile e a rispettare i diritti umani in linea con la Costituzione della Repubblica islamica del Pakistan, nonché con i trattati internazionali a cui il Pakistan è parte”. “Il Pakistan è un partner importante per l’Unione europea e siamo ansiosi di continuare a collaborare con il governo pachistano”, si legge ancora nella dichiarazione, che si chiude con un’esortazione a “proseguire le riforme nei settori dei diritti umani, del buon governo, nonché dei diritti del lavoro e degli standard ambientali”. (segue) (Res)