Pakistan: elezioni, Australia e Ue accolgono con favore aumento elettrici ma deplorano restrizioni (4)

- Il ministero degli Esteri del Pakistan, in un comunicato, ha preso atto delle dichiarazioni di alcuni Paesi e organizzazioni ed espresso sorpresa per il “tono negativo di alcune”, che “non tengono conto della complessità del processo elettorale né riconoscono il libero ed entusiastico esercizio del diritto di voto da parte di decine di milioni di pachistani”. Secondo il ministero è “un fatto innegabile” che le elezioni si siano svolte “pacificamente e con successo” in un contesto di minacce alla sicurezza, provenienti “principalmente dal terrorismo sponsorizzato dall’estero”. Il ministero ha precisato che “non c’è stata alcuna interruzione di internet a livello nazionale” ma che “sono stati sospesi solo i servizi mobili per evitare incidenti terroristici nel giorno delle elezioni”. Il Pakistan, prosegue la nota, ha tenuto le elezioni nell’ambito del suo “impegno a costruire una società stabile e democratica” e i commenti negativi a processo elettorale ancora non completato “non sono né costruttivi né obiettivi”. Il Paese continuerà a lavorare per un “sistema politico democratico” non per le preoccupazioni espresse da altri, ma perché “questa è l’aspirazione del suo popolo”. (Res)