Roma: esce da casa per poche ore e la ritrova occupata, denunciata 40enne

- Ieri pomeriggio una donna, al rientro nella sua casa, assegnata regolarmente da Roma Capitale, in zona Torpignattara, ha trovato la porta sbarrata dall'interno e l'appartamento occupato da una persona con figli al seguito. La legittima assegnataria, che era uscita per qualche ora, ha chiamato la Polizia Locale di Roma Capitale che, grazie ad un intervento immediato, con le pattuglie del quinto Gruppo Prenestino, ha consentito alla signora di rientrare in possesso dell'abitazione. Gli agenti hanno inoltre denunciato l'occupante abusiva, una 40enne di nazionalità straniera, la quale dovrà ora rispondere all'Autorità giudiziaria per l'illecito commesso. (Rer)