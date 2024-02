Mar Rosso: Tajani, proteggeremo le nostre navi e non ci faremo intimidire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia proteggerà le sue navi mercantili nel Mar Rosso, “non ci faremo intimidire”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in punto stampa al termine della cerimonia del Giorno del ricordo alla foiba di Basovizza, frazione di Trieste. Occorre evitare che il porto di Trieste, al pari di quelli di Taranto, Brindisi, Gioia Tauro e Genova, soffra a causa delle violenze dei ribelli yemeniti filoiraniani Houthi, ha spiegato Tajani. “L’Italia è stata protagonista nell’inviare una missione militare europea a difesa del traffico marittimo nel Mar Rosso. Proteggeremo le nostre navi e non ci faremo intimidire. Speriamo si possa presto arrivare a una soluzione positiva in quell’area e si possa arrivare alla pace, anche se non è facile”, ha aggiunto il ministro degli Esteri. Pertanto, occorre “disinnescare quanto accade in Yemen, con i ribelli Houthi che attaccano i mercantili che passano nel Mar Rosso. Siamo presenti con la nostra Marina militare e difenderemo le nostre navi, perché siamo un Paese che ha il 40 per cento del Pil che dipende dalle esportazioni”, ha ricordato Tajani. “Non possiamo permetterci che l’impossibilità di esportare in quell’area provochi danni ai nostri porti e alle nostre imprese”, ha proseguito. “Abbiamo fortemente voluto la missione militare (europea), Francia e Germania ci hanno seguiti. (Ora ci sono) due missioni militari, una contro la pirateria e una contro le minacce degli Houthi, in cui l’Italia è protagonista. Faremo di tutto perché le nostre navi continuino a transitare attraverso il canale di Suez. Ricordo che una parte importante del traffico marittimo commerciale italiano passa per Suez, il 43 per cento”, ha affermato il capo della diplomazia italiana. (Res)