Italia-Slovenia: Tajani, controlli a confine continueranno per motivi di sicurezza

- Finché ci sono motivi di sicurezza che lo impongono, i controlli alla frontiera tra Italia e Slovenia continueranno. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in punto stampa al termine della cerimonia del Giorno del ricordo alla foiba di Basovizza, frazione di Trieste. “Non è un atto contro la Slovenia. Serve a garantire sicurezza, a fare un filtro, perché c’è una guerra in corso in Medio Oriente e dobbiamo impedire che ci siano infiltrazioni”, ha detto il ministro degli Esteri. Tajani ha ricordato “le minacce che ci sono state, l’allerta massima a cavallo di Natale”. “Dobbiamo impedire che ci siano ingressi in Italia di terroristi legati alla jihad o all’Isis. I rischi ancora ci sono e la sicurezza dei nostri concittadini va garantita”, ha concluso il capo della diplomazia italiana. (Res)