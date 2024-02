Foibe: Fedriga, con treno del ricordo storia esodo diventa storia del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al treno del ricordo la storia dell’esodo e della persecuzione degli italiani a opera di Tito, per tanti anni “una storia segreta e relegata a una piccola parte del Paese”, diventa una storia d’Italia. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, alla stazione centrale di Trieste inaugurando il "Treno del Ricordo 2024", il progetto promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in occasione del Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. “Anche grazie a queste iniziative e a questo nuovo racconto di verità che possiamo consegnare alle nuove generazioni troviamo forse un senso per quel sangue che ha intriso questa terra”, ha detto Fedriga. “Il senso dell’orgoglio per cui quel sangue non è vero che sia servito a nulla, ma è servito a costruire quell’Italia democratica in cui oggi abbiamo la possibilità di vivere e di poter costruire per il futuro”. (Frt)