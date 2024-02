Carceri: Cgil e Fp Cgil, immagini shock, condanniamo violenza Reggio Emilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo profonda condanna per la violenza perpetuata su un detenuto presso il carcere di Reggio Emilia e documentata dalle immagini shock registrate telecamere interne". È quanto dichiarano, in una nota, Cgil e Fp Cgil. "Lanciamo un appello al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sollecitando una rapida gestione delle indagini che portino ad accertare tutte le responsabilità. Contemporaneamente - proseguono Cgil e Fp - chiediamo che vengano adottati tutti gli strumenti atti per evitare che eventi del genere si ripetano: dalla formazione all'adozione di specifici protocolli psicologici". "Comportamenti del genere - concludono Cgil e Fp Cgil - non possono essere tollerati in un Corpo di Polizia dello Stato". (Rin)