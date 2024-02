Usa-Asia centrale: Washington ha ospitato il primo dialogo sui minerali critici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e i cinque Paesi dell’Asia centrale – Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan – hanno tenuto il primo dialogo C5+1 sui minerali critici. Lo riferisce un comunicato del dipartimento di Stato Usa, che ha ospitato il confronto l’8 febbraio, moderato dal vicesegretario per le risorse energetiche Geoffrey Pyatt, affiancato dal vicesegretario per gli affari dell’Asia centrale John Mark Pommersheim. L’iniziativa, annunciata lo scorso settembre, è volta a rafforzare le catene di approvvigionamento minerario cruciali, nel rispetto dei più elevati standard ambientali, sociali e di governance. La parte statunitense, si legge nella nota, ha evidenziato le opportunità offerte dalla Minerals Security Partnership e dalla Partnership for Global Infrastructure and Investment e ha accolto con favore i contributi dei Paesi C5 in vista della convenzione sull’esplorazione ed estrazione mineraria Prospectors & Developers Association of Canada (Pdac) che si terrà prossimamente a Toronto.(Was)