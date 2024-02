Ucraina: Farnesina, al via meccanismo di coordinamento per ricostruzione Cattedrale di Odessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale del ministro degli Esteri per la ricostruzione dell’Ucraina, Davide La Cecilia, accompagnato da una delegazione dell’ambasciata d’Italia a Kiev e dal titolare della sede regionale di Aics Kyiv, Pietro Pipi, è stato in visita a Odessa insieme alla direttrice dell’Unesco per l’Ucraina, Chiara Dezzi Bardeschi. Lo ha comunicato una nota della Farnesina. L’obiettivo della visita era di stabilire un meccanismo di coordinamento per il progetto di ricostruzione della città, che prevede la risistemazione della Cattedrale della Trasfigurazione, la messa in sicurezza dei siti culturali del centro storico iscritti nella lista del patrimonio in pericolo dell’Unesco e la realizzazione del master plan cittadino, come prima fase del patronato assunto dall’Italia su Odessa lo scorso 2 ottobre, all’epoca della visita del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. (segue) (Res)