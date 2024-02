Ucraina: Farnesina, al via meccanismo di coordinamento per ricostruzione Cattedrale di Odessa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accompagnato da padre Myroslav, La Cecilia ha visitato la Cattedrale e tenuto una riunione di coordinamento con le autorità cittadine e regionali di Odessa, le istituzioni culturali, la comunità imprenditoriale e i rappresentanti della società civile, ai quali ha illustrato il progetto di laboratorio per la ricostruzione dell’Ucraina nato su iniziativa della Triennale di Milano e del Museo Maxxi di arte contemporanea di Roma, che la Farnesina e il ministero della Cultura stanno portando avanti in partnership con l’Unesco. Sostenuto da un contributo finanziario di 500 mila euro da parte della Cooperazione italiana, il primo intervento verrà realizzato a breve dopo la firma dell’ambasciatore Zazo all’accordo relativo al contributo lo scorso 7 febbraio. L’intervento si propone di fornire, in collaborazione con Unesco, una prima copertura al tetto della Cattedrale, gravemente danneggiato dai bombardamenti russi del 23 luglio scorso, a tutela di uno degli edifici simbolo della storia culturale e religiosa di Odessa e dell’Ucraina. (segue) (Res)