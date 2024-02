Ucraina: Farnesina, al via meccanismo di coordinamento per ricostruzione Cattedrale di Odessa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il progetto su Odessa ha una forte valenza simbolica per il legame storico e culturale della città con l’Italia e per il prestigio dell’iniziativa, che ci pone alla guida del processo di ricostruzione in un anno in cui la presidenza italiana del G7 si propone di tenere l’Ucraina al centro dell’agenda con un’enfasi crescente sul rilancio e la ricostruzione del Paese. La trasformazione della città in chiave moderna e sostenibile corrisponde all’idea di ricostruzione secondo la logica di ‘build back better’ che sta alla base del progetto che il ministro Tajani ha lanciato a Milano lo scorso 31 ottobre insieme al ministro Sangiuliano, alla Triennale e al Maxxi. Naturalmente, ci aspettiamo che le nostre aziende possano contribuire a questa iniziativa con la loro expertise e lo spirito imprenditoriale che le contraddistingue e lavoreremo in questa direzione”, si legge nella nota della Farnesina. “Aics può vantare una solida gamma di competenze e collaborazioni nel campo della tutela e salvaguardia del patrimonio culturale, operando anche in contesti di conflitto e post-conflitto. Insieme a istituzioni locali, società civile e partner, ci poniamo a servizio della tutela della cultura, contribuendo alla promozione di un futuro prospero per il Paese”, ha detto il titolare della sede regionale di Aics Kyiv, Pietro Pipi. (Res)