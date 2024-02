Gaza: Medici senza frontiere, attacco Israele contro ospedale Nasser, 2 morti e 5 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite, tra cui un'infermiera, in presunti attacchi delle forze di Israele nell'ospedale Nasser a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, negli ultimi due giorni. Lo ha riferito Medici senza frontiere su X (ex Twitter), spiegando che negli ultimi due giorni le forze di Israele hanno sparato contro le persone all'interno dell'ospedale Nasser, il più grande del sud di Gaza. L'organizzazione internazionale ha aggiunto che il personale medico ha paura di muoversi all'interno della struttura per timore di essere colpito. "Siamo preoccupati per la vita dei colleghi di Medici senza frontiere, del personale medico e dei pazienti dell'ospedale Nasser", ha dichiarato l'organizzazione su X, aggiungendo: "Le strutture mediche, le aree attorno a esse e il personale dovrebbero essere sempre protetti e l'accesso agli ospedali non dovrebbe essere ostacolato". (Res)