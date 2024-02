Foibe: Giadrossi (Fs), con treno del ricordo creiamo connessione tra storia esodo e persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il treno del ricordo Ferrovie dello Stato ha inteso creare una connessione tra il treno che porterà la storia dell’esodo giuliano dalmata nelle varie città italiane e le persone che lo visiteranno. Lo ha detto Nicoletta Giadrossi, presidente del consiglio di amministrazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, intervenendo alla stazione centrale di Trieste all’inaugurazione del "Treno del Ricordo 2024", il progetto promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in occasione del Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Il treno ospita una mostra multimediale che ripercorre il viaggio degli esuli giuliani, dalmati e istriani che lasciarono le loro terre per venire in Italia. “Quest’esodo è stato a lungo tempo una storia sussurrata nelle famiglie degli esuli e tramandata dagli anziani, ma non aveva un ruolo nella storia d’Italia. È stata sussurrata anche nella mia famiglia”, ha detto Giadrossi. (segue) (Frt)