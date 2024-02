Giorno Ricordo: Frassinetti, pilastro fondamentale nella memoria collettiva italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giorno del Ricordo è un pilastro fondamentale nella memoria collettiva italiana, un momento dedicato alla riflessione e al riconoscimento delle sofferenze inflitte a migliaia di italiani e italiane, vittime delle foibe e dell'esodo istriano-giuliano-dalmata. Lo dichiara il Sottosegretario all'Istruzione e al Merito, on Paola Frassinetti, partecipando oggi alla cerimonia commemorativa alla Foiba di Basovizza e all'inaugurazione del "Treno del Ricordo" a Trieste. "Questo giorno non rappresenta solo un tributo alle tante vittime innocenti, ma anche un monito contro l'oblio, la negazione e la distorsione storica. La significativa presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla cerimonia solenne al monumento della Foiba di Basovizza sancisce l'impegno dell'Italia nel voler finalmente valorizzare e riconoscere il sacrificio di coloro che hanno subito ingiustizie e violenze inaudite da parte dei partigiani comunisti slavi, nel nome della loro identità italiana. È compito di ognuno di noi passare il testimone del ricordo di questi eventi tragici alle future generazioni", aggiunge il sottosegretario, secondo cui anche la scuola deve fare la sua parte attraverso l'insegnamento di queste pagine di storia per garantire che la consapevolezza e la comprensione di quanto accaduto non vengano mai meno. (Rin)