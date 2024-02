Spagna: cinque arresti per la morte di due agenti della Guardia civil al porto di Cadice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia civil spagnola ha arrestato cinque persone per il loro coinvolgimento nella morte di due agenti travolti ieri da un motoscafo che trasportava droga nel porto di Barbate a Cadice, in Andalusia. Secondo quanto reso noto dal Corpo di polizia, tre degli arrestati erano membri dell'equipaggio dell'imbarcazione, mentre gli altri due si erano recati in auto nella città di Sotogrande per recuperare gli altri dopo la loro fuga. La direzione generale della Guardia civil ha confermato la morte di due agenti e il ferimento di altri due, uno in modo grave e l'altro in modo lieve. Gli agenti avevano avviato un'operazione nel porto di Barbate per identificare gli occupanti di diverse imbarcazioni ad alta velocità. All'improvviso una di esse ha speronato la motovedetta occupata. I cinque detenuti hanno precedenti per traffico di droga, rapina e riciclaggio di denaro. (Spm)