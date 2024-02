Giorno ricordo: R. La Russa, dramma troppo a lungo negato dall'egemonia culturale della sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragedia delle foibe "rappresenta una delle pagine più drammatiche della storia italiana per troppi anni scientemente e colpevolmente dimenticata. Un dramma troppo a lungo negato dall'egemonia culturale della sinistra, una ferita ancora aperta per tutti gli italiani. Oltre 10 mila persone torturate e gettate, spesso ancora vive, nelle cavità rocciose dell'altopiano del Carso dalle bande titine comuniste. Migliaia di donne e uomini assassinati 'sol perché italiani' ". Lo ha detto Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza e alla Protezione civile, che questa mattina ha partecipato alla cerimonia organizzata dal Comune di Milano in occasione del "Giorno del ricordo" in memoria dei martiri delle foibe. Dopo la deposizione della corona di fiori davanti al monumento dedicato alle vittime delle foibe in piazza della Repubblica, La Russa ha partecipato all'incontro con le associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati in sala Alessi, a Palazzo Marino. "Soltanto nel 2004 - ha proseguito - lo Stato italiano istituì con una legge il 'Giorno del Ricordo' per onorare i martiri delle foibe. Fu il mio amico Roberto Menia, onorevole di Alleanza Nazionale e figlio di esuli istriani, il primo firmatario di questa legge necessaria che restituì, finalmente, non la giustizia ma almeno la doverosa dignità del ricordo ai nostri martiri, così a lungo colpevolmente ignorati". (Com)