Caso Salis: presidio a Milano, "dobbiamo fremere d'indignazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In piazza dei Mercanti, sotto alla Loggia, un centinaio di persone si è riunita oggi in presidio per Ilaria Salis, la maestra monzese detenuta nel carcere di Budapest, accusata di lesioni aggravate nei confronti di alcuni manifestanti di estrema destra. "Se non ci fosse stata una mobilitazione noi temiamo che in realtà di Ilaria non se ne sarebbe occupato nessuno”, ha detto Luca Paladini, consigliere regionale di Patto Civico, presente al presidio, parlando con i giornalisti. "Va spezzata, però, anche la narrazione secondo cui in Ungheria le carceri fanno schifo mentre in Italia abbiamo delle spa, non è così", ha poi aggiunto spiegando che “le carceri in Italia esplodono e sono diventate una vera e propria discarica sociale e, quindi, se denunciamo quello che succede in Ungheria dobbiamo ricordarci che la situazione delle carceri italiane è vergognosa". Ilaria Salis "è stata portata in tribunale legata alla guardia con un guinzaglio, fatto che viola ogni diritto umano", ha spiegato un rappresentante de I Sentinelli. (segue) (Rem)