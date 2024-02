Caso Salis: presidio a Milano, "dobbiamo fremere d'indignazione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo accettarlo, soprattutto in un paese che fa parte dell'Unione Europea che garantisce questi diritti", ha proseguito. Gianluca Tizi, del Comitato Liberiamo Ilaria Salis e ha sottolineato come "le istituzioni abbiano parlato anche con il padre, ma non è successo niente, il Governo non ha mosso un dito". "Dobbiamo fremere l'indignazione, siamo nel cuore dell'Europa e noi la vediamo con il guinzaglio", ha concluso. Al presidio ha aderito Anpi Provinciale di Milano, Associazione Enzo Tortora, Cgil Camera del lavoro Milano, Europa Verde Milano, Mai più lager - NO ai CPR, Partito Democratico Milano metropolitana e Sinistra Italiana Milano. Tra i presenti anche il consigliere regionale del Partito Democratico Pierfrancesco Majorino, il consigliere comunale dei Verdi Carlo Monguzzi e il capogruppo del Partito Democratico in consiglio Comunale Filippo Barberis. (Rem)