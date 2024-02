Gaza: Autorità palestinese, possibile attacco Israele a Rafah non assolve Usa da responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nabil Abu Rudeina, portavoce ufficiale della presidenza dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), ha dichiarato che la possibile offensiva di Israele a Rafah, la città più meridionale della Striscia di Gaza, situata al confine con l’Egitto, non assolve gli Stati Uniti dalle proprie responsabilità. In una dichiarazione ufficiale, Abu Rudeina ha affermato che gli Stati Uniti sono tenuti a costringere Israele a "fermare i massacri genocidi contro i palestinesi e a muoversi in modo diverso e serio per fermare questa follia israeliana, che ha portato all'espansione dei campi di battaglia nella regione e apre la strada alle guerre regionali in corso". (Res)