Foibe: Fedriga, senza verità non si può costruire futuro Europa

- Le iniziative previste per il Giorno del Ricordo servono non solo "per onorare chi è stato ucciso o ha dovuto lasciare propria terra, ma sono fatte per costruire il futuro". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, partecipando alla celebrazione solenne del Giorno del Ricordo alla foiba di Basovizza, a Trieste. "Il futuro non di Trieste, del Friuli Venezia Giulia, ma dell'Europa che non si può costruire senza verità. Un futuro di condivisione e di pace per l'Europa". Fedriga ha esortato a combattere le parole di chi vuole negare o ridurre quanto accaduto, ma soprattutto far conoscere" la storia ai "tanti ragazzi non sanno cosa è successo nel confine orientale dell'Italia, non sanno che famiglie sono state spezzate e uccise e gettate in una fossa chiamata foiba. Per onorare chi ha costruito il futuro che stiamo vivendo - ha concluso - dobbiamo raccontare la verità". (Frt)