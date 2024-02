Foibe: Cirielli, partito comunista italiano complice del genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il partito comunista italiano è stato complice oggettivo del genocidio di migliaia di italiani che, alla fine della Seconda guerra mondiale, furono barbaramente martoriati, assassinati e gettati nelle foibe dalle milizie del regime comunista del dittatore Jugoslavo Tito”. Lo ha dichiarato l’on. Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. “Spudorato il negazionismo, poi, di certa sinistra che per decenni ha offeso vergognosamente la memoria di tantissime vittime innocenti, la cui unica colpa è stata quella di voler rimanere italiani. Anche la sinistra moderna - ha aggiunto - deve chiedere scusa per il conseguente tentativo di oblio, durato fino al 2004 quando grazie all’on Menia di An fu approvato, senza il voto dei pochi comunisti ancora presenti in Parlamento, proprio per tentare di coprire le colpe del Pci”, ha aggiunto il viceministro. (segue) (Rin)