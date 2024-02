Sport: presidente Tunisia e ministro Deguiche discutono problemi impianti inutilizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, e il ministro della Gioventù e dello Sport, Kamel Deguiche, hanno discusso la situazione di diversi impianti sportivi, da ristrutturare o inutilizzati, a causa di diversi problemi finanziari, inclusi casi di corruzione. Lo riferisce una nota del palazzo di Cartagine rilasciata ieri sera, che spiega come, nonostante le ingenti somme stanziate dalle autorità tunisine alle squadre nazionali, i risultati sono deludenti. "Chi partecipa a competizioni regionali o internazionali con la speranza di un contratto o chi adotta una mentalità da perdente non può farcela", ha affermato il presidente ricordando i grandi atleti tunisini che, "dopo aver completato la loro formazione nei centri giovanili, hanno ottenuto risultati molto migliori di quelli che si allenano all'estero o negli alberghi di lusso". Saied ha sottolineato che un tempo le infrastrutture sportive erano presenti nelle città tunisine, ma mancavano di attrezzature adeguate. "Da quei campi sportivi emersero molti campioni che dimostrarono grande patriottismo, nonostante le risorse limitate. Oggi le attrezzature sono migliori, ma gli spazi sportivi sono assenti, a causa di progetti edilizi in cui mancano luoghi dedicati alla pratica sportiva", ha indicato ancora il presidente, chiedendo inoltre di sostituire il nome del campionato di calcio locale "Coppa del presidente della Repubblica" (in corso in questi giorni) con "Coppa della Tunisia". "L'era della personificazione del potere è passata e non tornerà mai più", ha spiegato Saied. (Tut)