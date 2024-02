Ue: Gentiloni, nuovo accordo su riforma governance economica è buona notizia per Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo politico raggiunto sulla riforma della governance economica è “una buona notizia per l’economia europea”. Lo ha detto il commissario Ue all’economia, Paolo Gentiloni. L’accordo “conclude un lungo percorso per la ridefinizione delle regole fiscali europee. Sebbene i testi decisi siano diversi e più complessi rispetto alla nostra proposta iniziale, conservano gli elementi fondamentali: una maggiore pianificazione a medio termine; una maggiore titolarità da parte degli Stati membri all’interno di un quadro comune; un aggiustamento fiscale più graduale per riflettere gli impegni verso investimenti e riforme”. “Accolgo con particolare favore il fatto che l’accordo finale migliori il testo concordato dal Consiglio lo scorso dicembre, inclusa una maggior tutela degli investimenti pubblici e il rafforzamento della dimensione sociale del quadro. Desidero ringraziare i gruppi negoziali del Parlamento europeo, della presidenza del Consiglio e della Commissione, in particolare la Dg Ecfin, per i loro sforzi volti a portare avanti questa riforma cruciale”, ha concluso Gentiloni. (Beb)