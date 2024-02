Trasporti: Artusa (St), su licenze taxi abbiamo la sensazione di essere merce di scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sensazione forte è "che ci troviamo di fronte all'ennesima, inutile passerella. Che tutto sia già stato deciso altrove, precisamente nel momento in cui il Governo ha emanato quel decreto con i nuovi presunti rilasci di licenze taxi per spegnere le proteste degli italiani e dei media di tutto il mondo". Così Francesco Artusa, presidente di 'Sistema Trasporti', in un commento sul sito dell'associazione che si occupa di tutelare Ncc e bus turistici. "Diciamo che non mi stupirebbe se qualcuno avesse usato il contrasto agli Ncc ad iniziare col blocco delle autorizzazioni (anche alla mobilità e sviluppo del Paese, ma qui si entra in ragionamenti troppo complessi) come contropartita per quel pugno di licenze taxi senza troppe proteste. Del resto ricominceremo a parlarne in alta stagione, ma al momento, chi vive di sondaggi settimanali non se ne preoccupa. Il tutto in un contesto di campagna elettorale per le europee. Vedremo, la cornice mi sembra sempre la solita, compreso l'invio delle bozze sulle quali faremo rilievi - aggiunge -. Se li ignoreranno avremo il terzo indizio e se tre indizi faranno una prova, come al solito, avremo bisogno di un giudice". (Com)