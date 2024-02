Tunisia: presidente Saied annuncia “guerra di liberazione nazionale" contro “distruttori” Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà intrapresa in Tunisia "una guerra di liberazione nazionale per ripulire il Paese da tutti coloro che hanno tentato di distruggerlo e renderlo dipendente dall'esterno". Lo ha detto ieri il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, in un incontro al Palazzo di Cartagine con il primo ministro, Ahmed Hachani. Secondo una nota della presidenza tunisina, i due hanno discusso lo stato di avanzamento dei lavori del governo negli ultimi giorni e l'ordine del giorno del consiglio dei ministri di oggi. Saied ha inoltre ribadito "la necessità di fare pulizia nell'amministrazione pubblica e imporre a tutti equamente il rispetto della legge". Secondo la stessa fonte, è stata anche rivista una serie di specifiche che, secondo Saied, sono adattate alle esigenze delle lobby che monopolizzano numerosi settori in modo che nessuno possa competere con loro. Il capo dello Stato ritiene che queste specifiche, descritte come "alternative alle licenze, costituiscano in realtà un monopolio mascherato con condizioni che solo coloro che sono abituati alla speculazione e all'esclusione costanti possono soddisfare". (Tut)