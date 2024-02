Germania: generale Breuer, essere pronti per eventuale guerra con Russia entro cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania deve arrivare pronta all’eventualità di una guerra con la Russia entro i prossimi cinque anni. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Difesa tedesca, il generale Carsten Breuer, in un’intervista al quotidiano “Welt am Sonntag”. L’affermazione del generale segue quella fatta a gennaio dal ministro della Difesa di Berlino, Boris Pistorius, secondo il quale una guerra con Mosca potrebbe avvenire entro i prossimi 5-8 anni. Secondo Breuer, la Russia presenta sia il potenziale militare, sia l’intenzionalità per una possibile estensione della sua aggressione al di là dell’Ucraina. A proposito del sostegno tedesco a Kiev, il capo di Stato maggiore ha detto di non vedere “una consapevole limitazione” degli aiuti. Un limite, invece, sta nelle capacità industriali tedesche, che vanno ampliate, ha ammesso Breuer. (Geb)