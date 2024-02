Foibe: Salvini, pagina buia della storia da ricordare e tramandare a nuove generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Oggi, 10 febbraio, ricordiamo le migliaia di uomini, donne e bambini massacrati nelle Foibe dalla violenza comunista nel secondo dopoguerra con l’unica colpa di essere italiani. Lo scrive il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel Giorno del Ricordo. "Una pagina buia della Storia da ricordare e tramandare alle nuove generazioni. Per questo la Lega - prosegue - ha fortemente voluto un disegno di legge (già approvato da entrambe le Camere, prima dell’ultimo passaggio in Senato), che istituisce l’organizzazione di viaggi del Ricordo per le scuole secondarie nei luoghi storici, oltre a concorsi universitari per la migliore installazione artistica a ricordo delle vittime. Perché non ci siano mai più vittime di serie A e vittime di serie B: noi non dimentichiamo", conclude. (Rin)