Foibe: Trancassini (Fd'I), avversario da combattere è l’indifferenza

- “L’Italia non dimentica. Onoriamo la memoria delle vittime del massacro delle Foibe e ricordiamo il tragico esodo degli istriani, dalmati e fiumani dalle loro terre. Grazie all’approvazione del disegno di legge per la conoscenza della tragedia delle Foibe verrà finalmente realizzato a Roma il Museo del Ricordo, per preservare la memoria storica degli eventi drammatici che hanno coinvolto la comunità italiana del confine orientale. Un dramma per troppo tempo volutamente dimenticato dalla nostra Storia che dobbiamo invece tramandare alle nuove generazioni affinché non accada mai più”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore del partito nel Lazio, Paolo Trancassini. “Quando ero sindaco di Leonessa – spiega il deputato - ho intitolato un Largo alle vittime delle Foibe e ogni anno, insieme agli alunni delle nostre scuole, andavamo a deporre una corona di fiori per ricordare quel terribile eccidio. Ho sempre ritenuto fondamentale il ruolo dell’educazione civica nell’educazione dei nostri ragazzi che sono il nostro futuro: il vero avversario da combattere è il muro dell’oblio, del silenzio e dell’indifferenza” conclude. (Rin)