Viterbo: trovata morta anziana scomparsa, fermato il figlio 60enne

- Svolta nelle indagini che riguardano la scomparsa di un'anziana donna di 90 anni di Canale Monterano, in provincia di Roma, di cui non si avevano più notizie dal 24 gennaio scorso. Dopo una settimana di serrate indagini, i Carabinieri del nucleo operativo di Ronciglione, attivamente coadiuvati dai colleghi di Bracciano, hanno fermato il figlio 60enne, accusato di aver occultato il cadavere dell’anziana madre. Sotto la direzione delle Procure di Civitavecchia e Viterbo, i militari dapprima hanno eseguito un fermo di indiziato di reato nei confronti del figlio, disoccupato, residente a Caprarola, e successivamente sono riusciti a recuperare il corpo della donna, nascosto in un bosco della Riserva del lago di Vico, in provincia di Viterbo. (segue) (Rer)