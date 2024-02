Viterbo: trovata morta anziana scomparsa, fermato il figlio 60enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dare l’allarme circa la scomparsa della novantenne era stato l’altro figlio della donna, residente in Emilia Romagna, che da alcuni giorni non riusciva a mettersi in contatto con la madre. Dopo averla inutilmente cercata e, a seguito dell’ennesimo inspiegabile rifiuto da parte del fratello di poterla contattare, ha sporto denuncia presso una caserma dell’Arma lo scorso fine settimana, facendo quindi scattare immediatamente le ricerche. Dalle indagini subito si è appurato che il figlio sessantenne della donna ad inizio mese aveva comunque provveduto a ritirare la pensione della madre, per poi improvvisamente staccare i cellulari e darsi alla macchia. (segue) (Rer)