Viterbo: trovata morta anziana scomparsa, fermato il figlio 60enne (3)

- Nella giornata di giovedì l’uomo è stato rintracciato dai carabinieri di Ronciglione dopo aver dormito in un bed and breakfast in provincia. Solo a quel punto l’uomo ha confessato di aver occultato il cadavere dell’anziana madre, dando indicazioni ai carabinieri su come ritrovarlo. Le attività sono tuttora in corso, al fine di verificare, a seguito anche dei necessari esami autoptici, la dinamica esatta della morte della donna, poiché allo stato attuale non è possibile escludere nessuna ipotesi al riguardo. (Rer)