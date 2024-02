Gaza: ministra Esteri tedesca, offensiva israeliana a Rafah sarebbe catastrofe umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’offensiva delle Forze di difesa israeliane a Rafah sarebbe una catastrofe umanitaria. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock. “L’angoscia a Rafah è già incredibile, 1,3 milioni di persone cercano rifugio dai bombardamenti in uno spazio molto ristretto. Un’offensiva dell’esercito israeliano su Rafah sarebbe una catastrofe umanitaria. Le persone a Gaza non possono scomparire nel nulla”, ha detto la ministra. “Israele deve difendersi dal terrorismo di Hamas, ma allo stesso tempo alleviare il più possibile le sofferenze della popolazione civile. Ecco perché è necessario un altro cessate il fuoco affinché gli ostaggi possano finalmente essere rilasciati. Ne discuterò nuovamente la prossima settimana in Israele”, ha scritto Baerbock in un messaggio su X. (Geb)