- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata alla stazione centrale di Trieste per inaugurare il "Treno del Ricordo 2024", il progetto promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in occasione del Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. (Frt)