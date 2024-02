India: Modi in visita ufficiale negli Emirati dal 13 al 14 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, effettuerà una visita ufficiale negli Emirati Arabi Uniti dal 13 al 14 febbraio. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri indiano, sottolineando che per il premier sarà la settima visita dal 2015 e la terza negli ultimi otto mesi nel Paese del Golfo Persico. Modi, si legge nella nota, incontrerà il presidente emiratino, Mohamed bin Zayed al Nahyan, con cui discuterà di come approfondire, espandere e rafforzare ulteriormente il partenariato strategico bilaterale e scambierà opinioni su questioni regionali e internazionali di comune interesse. Il premier indiano incontrerà anche l’omologo Mohammed bin Rashid al Maktoum, che è anche ministro della Difesa, e interverrà come ospite d’onore al World Government Summit, piattaforma di dialogo globale. (segue) (Inn)