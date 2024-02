Ucraina: attacco russo a stazione di rifornimento a Kharkiv causa almeno 7 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attacco russo con droni contro una stazione di rifornimento a Kharkiv ha provocato questa notte un incendio che ha ucciso almeno sette persone. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Rbc Ucraina”. In precedenza, il quotidiano “Kyiv Independent” aveva parlato di 13 vittime ma il computo era errato. Le fiamme hanno avvolto 15 abitazioni. Oltre 50 residenti sono stati evacuati. Il sindaco del capoluogo ucraino, Ihor Terekhov, ha spiegato che l’incendio si è esteso fino a un’area di circa 3.700 metri quadrati. Il governatore regionale di Kharkiv, Oleh Syniehubov, ha comunicato che tra i morti c’è una famiglia di cinque persone. Oltre a marito e moglie, hanno perso la vita i tre figli di sette mesi, quattro anni e sette anni. I corpi delle vittime sono stati recuperati. “Le forze militari russe hanno lanciato droni Shahed dal territorio della regione di Belgorod. Tre hanno colpito il distretto Nemyshlyanskyi di Kharkiv. In conseguenza di ciò, è stato distrutto un elemento dell’infrastruttura critica. C’era una gran quantità di carburante, che è il motivo per il quale le conseguenze dell’incendio sono state così terribili”, ha affermato il procuratore regionale, Oleksandr Filchakov. Il primo cittadino di Kharkiv non esclude che il bilancio dei morti possa salire. (Kiu)