Fvg: cordoglio Calenda-Rosato per morte Turello

19 luglio 2021

- Il segretario di Azione Carlo Calenda e il vicesegretario Ettore Rosato esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Nicola Turello, per due mandati sindaco di Pozzuolo del Friuli e tra i fondatori di Azione in Friuli Venezia-Giulia. "Rivolgiamo le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Nicola a nome di tutta la comunità di Azione. Ricorderemo sempre il suo impegno come amministratore e la sua incredibile passione". (Rin)