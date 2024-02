Italia-Argentina: presidente Milei a Roma, domani primi impegni in Vaticano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, è a Roma per incontrare papa Francesco, l'omologo Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il capo di Stato è arrivato in Italia ieri, dopo la visita in Israele, accompagnato da una delegazione di governo composta dalla ministra degli Esteri, Diana Mondino, dal ministro dell'Interno, Guillermo Francos, dalla ministra del Capitale umano, Sandra Pettovello, dalla segretaria generale della presidenza, Karina Milei, dal segretario al Culto, Francisco Sanchez e dall'ambasciatore designato in Israele, il rabbino Axel Wahnish. Domani alle 8.30 Milei e il gruppo di funzionari si recheranno nella Cappella papale della Basilica di San Pietro, dove avrà luogo un saluto con papa Francesco. Alle 9:30 parteciperanno alla cerimonia di canonizzazione di Maria Antonia de Paz y Figueroa "Mama Antula". Lunedì alle 9 il presidente argentino sarà ricevuto in udienza dal Pontefice. Poi incontrerà il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin. Il presidente italiano Mattarella riceverà il presidente argentino alle 13,30. Alle 15 Milei avrà un incontro con la premier Meloni. (Abu)