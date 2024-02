Libia: presidente Tunisia, “soluzione deriva dalla volontà esclusiva dei libici”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica di Tunisia, Kais Saied, ha discusso al palazzo di Cartagine con il ministro degli Affari esteri, Nabil Ammar, dei risultati della riunione del comitato di alto livello dell'Unione africana sulla Libia, tenutasi a Brazzaville lo scorso 5 febbraio. Secondo quanto si apprende da una nota della presidenza tunisina, durante le discussioni "è stata posta enfasi sul fatto che la soluzione alla crisi in Libia non può che essere libica, derivante dalla volontà esclusiva del popolo libico". Saied ha ricordato che alcune conferenze internazionali si sono svolte in assenza dei rappresentanti del popolo libico e non hanno portato ad alcuna soluzione, insistendo sulla ferma posizione della Tunisia riguardo all'unità e alla sovranità dello Stato libico. I due hanno discusso inoltre di questioni relative alla comunità tunisina all'estero, per cui il capo dello Stato ha insistito sulla "necessità di fornire loro i migliori servizi possibili, il più rapidamente possibile, perché non è accettabile che un tunisino faccia centinaia di chilometri per ottenere un documento amministrativo e gli venga chiesto di ritornare in un secondo momento". Saied ha inoltre dato istruzioni per rafforzare il coordinamento tra le rappresentanze diplomatiche all'estero e le autorità interessate in Tunisia, al fine di accelerare la fornitura dei servizi ai cittadini tunisini all'estero, nel più breve tempo possibile. (Tut)