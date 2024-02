Economia: Panetta (Bankitalia), congiuntura globale resta fiacca, pesano conflitti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla congiuntura globale “pesano inoltre l’incertezza alimentata dai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, nonché le difficoltà dell’economia cinese, afflitta dalla crisi immobiliare”, aggiunge Panetta. “Gli ostacoli alla navigazione nel Mar Rosso, da cui transita il 12 per cento del commercio mondiale, comportano il ricorso a rotte alternative per le merci provenienti dall’Asia. Ciò ritarda le consegne e aumenta i costi di trasporto, soprattutto per le destinazioni europee”. (Rin)