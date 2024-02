Economia: Panetta (Bankitalia), appartenenza a Ue e Nato vantaggi competitivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un quadro di relazioni internazionali più difficili, “l’appartenenza all’Unione europea e a un’area valutaria stabile come l’eurozona, nonché l’adesione al blocco ‘atlantico’, diventano vantaggi competitivi”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento al 30mo Congresso degli operatori dei mercati finanziari Assiom Forex parlando degli andamenti e le prospettive dell’economia internazionale. “È un’occasione rara per il nostro Mezzogiorno. Ma tradurre le opportunità in concrete occasioni di crescita richiede politiche attive di attrazione dei capitali e il rafforzamento di fattori di contesto quali la dotazione di infrastrutture, investimenti in capitale umano e sociale, l’efficienza delle Amministrazioni pubbliche”, ha aggiunto.(Rin)