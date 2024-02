Ue: Panetta (Bankitalia), economia ristagna da 5 anni, non si prefigura ripresa nel breve termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’area dell’euro l’attività economica ristagna da ben cinque trimestri, risentendo della debolezza della domanda sia estera sia interna. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento al 30mo Congresso degli operatori dei mercati finanziari Assiom Forex parlando dell’economia dell’area dell’euro. “L’esaurirsi della spinta derivante dalle riaperture successive alla pandemia, la restrizione monetaria in atto e il clima di incertezza frenano gli investimenti delle imprese e gli acquisti delle famiglie. La maggioranza dei comparti industriali è in recessione”, ha ricordato. “Tra i singoli paesi, la produzione industriale è in netta flessione in Germania, dove pesa più che altrove l’affievolirsi degli acquisti dalla Cina, oltre che il ridimensionamento dell’attività nei settori ad alta intensità energetica e la frammentazione delle filiere produttive mondiali. In Europa la debolezza congiunturale si sta estendendo dalla manifattura ai servizi. Anche il settore delle costruzioni registra una battuta d’arresto. Le informazioni recenti non prefigurano una significativa ripresa ciclica nel breve termine”, ha evidenziato. (Rin)