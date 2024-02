Ue: Panetta (Bankitalia), ritrovare comunità di intenti a livello economico e politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Stati Uniti sia il Pil sia i consumi “sono tornati in linea o al di sopra del sentiero di crescita di lungo periodo che si registrava nella fase pre-pandemica. Ciò non è invece accaduto in Europa. Le potenzialità del mercato unico europeo sono enormi. Per trarne beneficio è necessario ritrovare quella comunità di intenti a livello economico e politico che ha permesso una risposta compatta e tempestiva allo shock pandemico”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento al 30mo Congresso degli operatori dei mercati finanziari Assiom Forex parlando dell’economia dell’area dell’euro.(Rin)